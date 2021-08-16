21 августа 2021 возле ТК «Амбар» пройдет гастрономическая ярмарка

Начало в 12:00

21 августа 2021 года на парковке ТК «Амбар» на Южном шоссе пройдет гастрономическая ярмарка «АМБАР ЕДА», которая уже полюбилась жителям Самары. Кулинарное путешествие по традиционным кухням народов мира проводится уже пятый год. В этом году самарцам предложат не только русскую и европейскую кухни, но и попробовать национальные блюда татарской, азербайджанской и аутентичной сербской кухни.

- У ярмарки «АМБАР ЕДА» две главные идеи: первая — повысить культуру уличной еды, познакомить жителей города с лучшими проектами в Самаре, вторая — открыть для себя что-то новое в уже знакомых проектах, ведь некоторые рестораны-участники разрабатывают специальное меню только для ярмарки, - рассказали организаторы.

Ярмарка проходит при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области. Во время проведения мероприятия на сцене выступят молодые самарские диджеи и музыкальные коллективы.

Начало 21 августа 2021 года в 12:00. Посетителям напоминают о необходимости ношения маски и соблюдения социальной дистанции.