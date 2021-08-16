Полиция и прокуратура не смогли объяснить, как квартира из уголовного дела о мошенничестве оказалась выставлена на продажу

В объявлении - интерьеры «двушки» на ул.Самарской, 165 - ее уже продавали дважды разным покупателям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Квартира в центре Самары, которая уже была продана дважды разным покупателям, сейчас продается в третий раз. Объявления об этом появились в подъездах жилых домов. Речь идет о «двушке» на ул.Самарской, 165. Впрочем, возможно, продать втихаря пытаются и другие квартиры, но мы об этом пока не знаем.

Потерпевшие по уголовному делу забили тревогу: ведь они в свое время отдали миллионы, но остались без жилья, неужели правоохранительные органы в Самаре хотят, чтобы число пострадавших лишь множилось?

Редакция «КП-Самара» обратилась в полицию и прокуратуру Самарской области с просьбой объяснить: разве не должна быть квартира арестована в рамках уголовного дела? А если должна, то разве продавцы не нарушают закон? А если арест не наложен, то разве не усматривается здесь недосмотр со стороны следствия?

На эти и другие вопросы получить внятные ответы мы так и не смогли. Прокуратура Самарской области сослалась на то, что следователь в своем деле – царь и бог, а потому может делать все, что считает нужным. В чем тогда заключается надзорная роль прокуратуры – осталось непонятным.

В МВД региона нам ответили: расследование уголовного дела приостановлено, потому что обвиняемый скрылся от следствия. На остальные вопросы в ведомстве отказались отвечать, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Ситуация получается очень интересной.

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