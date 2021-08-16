В Самаре мужчина семь лет жестоко истязал детей своей сожительницы

Отчим причинял физические и психические страдания маленьким детям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд пойдет 41-летний мужчина, который на протяжении семи лет жестоко истязал детей своей сожительницы. Он обливал детей горячей и холодной водой, избивал их и запирал в квартире без присмотра.

- По версии следствия, в период с 2013 по 2020 год обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, на почве личных неприязненных отношений систематически причинял физические и психические страдания детям своей возлюбленной. Сейчас пострадавшим исполнилось уже 18, 17 и 13 лет, - рассказали следователи.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать его в суд для рассмотрения по существу.