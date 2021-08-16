Житель Самарской области может получить срок за убийство вора, который проник к нему в дом через окно

Пенсионер превысил пределы необходимой обороны и убил домушника. Фото: СУ СКР по Самарской области

Следователи Красноярского района Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. Пенсионер из села Красный городок застрелил вора, который проник к нему в дом.

- По версии следствия, 13 августа 2021 года 78-летний мужчина, находясь в своем доме, застрелил из охотничьего ружья вора, который незаконно проник к нему через разбитое окно, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками полиции.