В Самарской области осудили похитителя нефти из магистрального нефтепровода

Подозреваемый совершил хищение 28 тонн нефти на сумму более 600 тысяч рублей.

Исаклинский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор по факту хищения нефти из магистрального нефтепровода (МН) Альметьевск – Куйбышев-2.

В январе 2021 года сотрудники полиции при содействии работников управления безопасности АО «Транснефть – Прикамье»пресекли хищение нефти через криминальную врезку из МН Альметьевск – Куйбышев-2. От трубопровода был проложен отвод протяженностью более 1500 мна территорию недействующей АЗС, расположенной на перекрёстке автотрассы М-5 и дороги на с. Исаклы. По подозрению в совершении преступления был задержан уроженец г. Самары.

По данному факту Исаклинским межрайонным следственным отделом Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе расследования следствие установило, что подозреваемый совершил хищение 28 тонн нефти на сумму более 600 тысяч рублей.

Решением Исаклинского районного суда подсудимый был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.