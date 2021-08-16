В Тольяттинском лесничестве 16 августа 2021 года произошел пожар

Очаги возгорания в лесу зафиксировала система видеонаблюдения. Фото: Администрация Тольятти

В Тольятти днем 16 августа произошел низовой лесной пожар. Сообщение о пожаре во 2-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе в ГУ МЧС по Самарской области поступило в 12:10.

Как сообщили в администрации Тольятти, возгорание зафиксировала система видеонаблюдения за городскими лесами. По прибытии на место экстренных служб выяснилось, что происходит низовое горение сразу на двух очагах – 1 га и 600 квадратных метров.

- В 13:30 возгорание было локализовано на площади 0,6 га. В 14:04 объявлена ликвидация открытого горения, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным пожарных, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и оценивается причиненный ущерб.

Для ликвидации лесного пожара было привлечено 86 человек личного состава и 18 единиц спецтехники, в том числе от МБУ "Зеленстрой" и МКУ "Центр гражданской защиты".