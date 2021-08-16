В Жигулевске пьяный прохожий чуть не задушил девятиклассника

Уголовное дело могут возбудить по статье "Угроза убийством" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 3 августа в Жигулевске едва не погиб девятиклассник Данила (имя мальчика изменено). Неизвестно, чем мальчик не приглянулся местному жителю Павлу Александровичу, но тот накинулся на подростка с кулаками возле частного дома на ул.Лермонтова, потом обхватил рукой его шею, начал сдавливать ее, крича «Я тебя сейчас задушу!». По предварительным данным, мужчина при этом был пьян.

Злодея задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

- Он живет недалеко от места происшествия, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Образование 9 классов, работает монтажником, на учетах не состоит.

Мама мальчика уже написала заявление. Уголовное дело пока не возбудили, и Павла Александровича отпустили на все четыре стороны под честное слово, что больше на прохожих он нападать не будет.