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Политика16 августа 2021 15:07

В Самарской области покажут новые бронированные санитарные автомобили

Технику продемонстрируют в дни форума "Армия-2021"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцы увидят новые бронированные санитарные автомобили. Фото - Минобороны России

Самарцы увидят новые бронированные санитарные автомобили. Фото - Минобороны России

В Самарской области покажут новые бронеавтомобили для перевозки раненых "Линза". Об этом сообщают в пресс-службе ЦВО.

Технику продемонстрируют в дни военно-технического форума "Армия-2021", который пройдет на Рощинском полигоне с 26 по 28 августа.

Санитарная машина сконструирована на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и предназначена для эвакуации раненых с поле боя. Автомобиль может защитить от пуль, взрывов и осколков.

Новый автомобиль, а также используемое сейчас в армии вооружение, можно будет увидеть на форуме.