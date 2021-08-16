В Самарской области покажут новые бронированные санитарные автомобили

Самарцы увидят новые бронированные санитарные автомобили. Фото - Минобороны России

В Самарской области покажут новые бронеавтомобили для перевозки раненых "Линза". Об этом сообщают в пресс-службе ЦВО.

Технику продемонстрируют в дни военно-технического форума "Армия-2021", который пройдет на Рощинском полигоне с 26 по 28 августа.

Санитарная машина сконструирована на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и предназначена для эвакуации раненых с поле боя. Автомобиль может защитить от пуль, взрывов и осколков.

Новый автомобиль, а также используемое сейчас в армии вооружение, можно будет увидеть на форуме.