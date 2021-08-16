Самарцев призывают не оставлять машины на колодцах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев призывают не парковать машины на колодцах, поскольку это осложняет работу ремонтным бригадам при аварийных ситуациях. Об этом сообщают в "РКС-Самара".

Как отмечают ресурсники, из-за припаркованного автомобиля на люке может значительно увеличится время ремонта, поскольку рабочие просто не смогут попасть в аварийный колодец.

Ситуация становится проще, если владелец автомобиля оставляет номер мобильного телефона. В противном случае водителя приходится долго искать.

Также ресурсники призывают не наступать на крышки колодцев, поскольку это может привести к травмам - даже под весом человека крышка может провалиться.