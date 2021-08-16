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Наука16 августа 2021 16:12

В Самарском политехе разрабатывают более эффективные аккумуляторы для электромобилей

В вузе ищут новые материалы, чтобы сделать аккумуляторы компактнее и мощнее
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В самарскому вузе разрабатывают более эффективные аккумуляторы

В самарскому вузе разрабатывают более эффективные аккумуляторы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) разрабатывают более эффективные аккумуляторы для электромобилей и накопителей энергии. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

Как отмечают в университете, сейчас в области "зеленой" энергетики популярностью пользуются металл-ионные аккумуляторы. В вузе же занимаются поиском новых материалов для аккумуляторов, которые могут использоваться как в электромобилях, так и в солнечных и ветряных электростанциях для преобразовании энергии. Теоретически, аккумуляторы станут компактнее и одновременно мощнее.

На исследования ученые получили губернский грант в 200 тысяч рублей. На эти деньги планируют приобрести оборудование для изготовления электрохимических ячеек.