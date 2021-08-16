Участник Олимпиады Вязовкин из Тольятти стал чемпионом России по академической гребле

Финалист Олимпиады в Токио Александр Вязовкин стал чемпионом России

Участник Олимпийских игр в Токио Александр Вязовкин стал чемпионом России по академической гребле в гонке одноместных экипажей. Чемпионат проходил в Москве на гребном канале в Крылатском.

В финале чемпионата страны Вязовкин стал первым, на шесть десятых секунды опередив Александра Туфанюка из Калуги.

Вязовкин стал первым с 1988 года представителем России и СССР, который пробился в финал Олимпиады в одиночках. В финальных соревнованиях 24-летний тольяттинец остался пятым.

Вязовкина тренирует Дмитрий Стрельцов, еще один подопечный которого, Максим Телицын из Самары в финале двоек стал первым, выступая вместе с Михаилом Уфимцевым из Санкт-Петербурга.