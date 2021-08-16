Партия «Единая Россия» заняла пятый номер в избирательном бюллетене

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16 августа ЦИК утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Шарик с номером «пять» выпал «Единая Россия», его из лототрона достал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

- Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Каждый из них профессионал своего дела. Уверен, что они все вместе приведут нашу партию к победе, - отметил Турчак. Он также подчеркнул, что партия заинтересована в чистой и честной победе и добавил, что для «Единой России» непринципиальна позиция в бюллетене, ведь избиратели голосуют за программу, с которой партия идет на выборы, и за ее предложения по развитию страны. А также за три базовых принципа – это защита, забота и благополучие граждан.

В этом году «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

- Все они прошли проверку. Мы рассчитываем, что партия безупречно проведет избирательную кампанию и непосредственно три дня голосования 17-19 сентября», – заключил Андрей Турчак.

В жеребьевке участвовали 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Они назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года и будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Ранее на площадке Центризбиркома девять политических сил подписали инициированное «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы».