На путепроводе через ж/д-пути около Фрунзенского моста завершили надвижку пролетного строения

Новый мост через железнодорожные пути повысит транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска

На путепроводе через железнодорожные пути, который строится около Фрунзенского (Самарского) моста завершили надвижку пролетного строения по направлению "из города". Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Новый путепровод строится рядом с существующим мостом через железнодорожные пути, на котором имеется всего по одной полосе движения в каждом направлении, из-за чего там регулярно образуются заторы.

Также в том районе продолжается строительство многополосной дороги, которая ведет до развязки в районе пересечения улиц Уральской, Утевской, Пугачевского тракта и Кряжского шоссе.

Ожидается, что новый путепровод через железнодорожные пути повысит транспортную доступность микрорайона Южный город и Новокуйбышевска, жители которых ездят в Самару на работу и учебу.