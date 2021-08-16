Дольщики недостроенного дома на Ленинской, 257 получат компенсации

Дольщики дома на Ленинской, 257 получат компенсации

Дольщики недостроенного дома по адресу Ленинская, 257 в Самаре получат компенсацию. Об этом сообщается на сайте регионального минстроя.

Опубликованы сроки и способы восстановления прав граждан, которые участвовали в долевом строительстве ряда объектов, в том числе, на Ленинской, 257, где застройщиком выступало АО ПКФ "Эл-гранд".

Указано, что дольщикам выплатят денежную компенсацию или предоставят квартиры в другом доме.

Указан на сайте и плановый срок восстановления прав граждан. Ожидается, что компенсации дольщики получат в период с 31 декабря текущего года до 31 декабря 2023 года.

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