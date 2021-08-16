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Общество16 августа 2021 19:04

В тольяттинскую больницу пытались поставить поддельные средства индивидуальной защиты

Компанию, доставляющую товар по контракту, включили в реестр недобросовестных поставщиков
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В тольяттинскую больницу пытались доставить поддельные маски

В тольяттинскую больницу пытались доставить поддельные маски

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 пытались поставить поддельные средства индивидуальной защиты на сумму в 12,25 млн рублей. Об этом сообщают в УФАС по Самарской области.

Поставщик сначала опоздал с доставкой на неделю, а затем выяснилось, что не было сопроводительной документации и соответствующих маркировок. От приема заказа в итоге отказались и обратились к производителю - ООО "ЗДРАВМЕДТЕХ-М".

Как выяснилось, эта компания доставленные средства защиты не производила, а декларация на товар от ООО "МАРИЭЛ", которая делала поставку, оказалась поддельной.

Антимонопольная служба включила компанию, пытавшуюся доставить поддельный товар, в реестр недобросовестных поставщиков.