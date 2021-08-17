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Общество17 августа 2021 7:39

В Тольятти алиментщик выплатил дочери долг после эвакуации его автомобиля

Отец задолжал дочери 160 тысяч рублей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Алиментщик задолжал дочери 160 тысяч

Алиментщик задолжал дочери 160 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти отец-алиментщик выплатил долг своей дочери после ареста и эвакуации его автомобиля. Об этом сообщают в УФССП по Самарской области.

Мужчина накопил долг в 160 тысяч рублей, после чего судебные приставы его предупреждали о возможной ответственности, если он не будет платить.

Однако, платить долг мужчина не собирался. Приставы узнали, что у должника есть автомобиль Skoda Octavia. Машину арестовали и эвакуировали. На следующий день после эвакуации отец оплатил всю сумму долга по алиментоам.