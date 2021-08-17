В Тольятти алиментщик выплатил дочери долг после эвакуации его автомобиля

Алиментщик задолжал дочери 160 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти отец-алиментщик выплатил долг своей дочери после ареста и эвакуации его автомобиля. Об этом сообщают в УФССП по Самарской области.

Мужчина накопил долг в 160 тысяч рублей, после чего судебные приставы его предупреждали о возможной ответственности, если он не будет платить.

Однако, платить долг мужчина не собирался. Приставы узнали, что у должника есть автомобиль Skoda Octavia. Машину арестовали и эвакуировали. На следующий день после эвакуации отец оплатил всю сумму долга по алиментоам.