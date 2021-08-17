Водитель с 22-летним стажем на "Калине" врезался в легковушку на перекрестке, двое пострадали

Две легковушки столкнулись в Самарской области. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Два человека пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Приволжском районе. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на дороге Осинки-Приволжье-Садовый. На перекрестке 65-летний водитель с 22-летним стажем на "Ладе Калине" не предоставил преимущество другому автомобилю - "Рено Логану", на котором ехал 67-летний водитель.

Машины в итоге столкнулись, а обоим водителям потребовалась медицинская помощь, с травмами их доставили в ближайшую больницу.

Полицейские по факту случившегося проводят проверку.