Самарских школьников приглашают присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

Фото фонд «Алёша».

1 сентября – это не только начало учебного года, но и время супергероев. Уже восьмой раз в России в этот день пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов». Проводит ее фонд «Алёша». Суть акции проста – участникам предлагают на 1 сентября подарить любимому учителю один букет цветов, но от всего класса, а сэкономленные средства направить на лечение ребёнка с тяжелым заболеванием. Весь класс, участвующий в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша», получит полезные для школы подарки.

В этом году школьники помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У девочки редкая аномалия сосудов. Из-за неё Кира может лишиться ноги. Помочь может операция, но у родителей нет на нее средств.

Приём заявок на «Дети вместо цветов» стартовал. Узнать все подробности и подать заявку можно на сайте акции.

- Вы прямо сейчас можете стать участком масштабной и самой доброй акции российских школьников. Спасите жизнь, научите своего ребёнка добру и станьте частью большого праздника вместе со всей страной, - отметили в фонде «Алёша». - Сделать доброе дело и спасти жизнь ребёнка действительно можно так просто! Ни не откладывайте это доброе дело на потом, ведь количество подарков, к сожалению, ограничено. Заявка на участие в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша» — это билет на самую добрую школьную линейку 2021 года!

Фото фонд «Алёша».

Как стать участником:

- На странице https://aleshafond.ru/dvc выберите формат участия и оставьте заявку.

- Купите учителю 1 букет от класса.

- Сэкономленные средства переведите на лечение Киры Соколовой.

- Получите яркие и полезные подарки.