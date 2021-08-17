Подводная лодка и основатель города поделили первое место среди симпатий тольяттинцев

«Виртуальная прогулка по Тольятти» - онлайн-путеводитель по архитектурным и культурным достопримечательностям города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лидерам по количеству переходов на страницу с информацией об объекте оказался Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова, а по прослушиваниям аудиогида – памятник основателю города В.Н.Татищеву.

В топ-5 наиболее популярных тольяттинских достопримечательностей также попали сквер 50-летия АВТОВАЗа, Итальянский сквер и памятник Преданности. В общей же сложности за два с половиной месяца с момента запуска «Виртуальную прогулку по Тольятти» совершили более шести тысяч пользователей.

Чаще всего историями, связанными со знаковыми местами города и объектами советского модернизма, интересовались сами тольяттинцы – их доля в общем числе посетителей «Виртуальной прогулки по Тольятти» составляет более 40 процентов. На втором месте – жители Самары (около 20 процентов). Третье место среди активных пользователей «Виртуальной прогулки» делят между собой жители Казани, Ижевска и Уфы.

«Виртуальная прогулка по Тольятти» представляет собой онлайн-путеводитель по архитектурным и культурным достопримечательностям города. В него вошли, в частности, Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, серия монументально-декоративных композиций «История транспорта», Дворец спорта «Волгарь» и УСК «Олимп». Рядом со всеми объектами, вошедшими в интерактивный гид, установлены информационные стелы с QR-кодами. Сканируя QR-код, пользователь попадает на страницу с виртуальной экскурсией по Тольятти, размещенной на популярной бесплатной платформе izi.travel, и может просмотреть фотогалерею и прослушать аудиогид по каждому из объектов. Тексты для аудиогида написал эксперт по тольяттинской архитектуре, доцент Центра дизайна ТГУ Михаил Солодилов, а озвучил их Владимир Туманов, легендарный «голос» первой тольяттинской радиостанции «Август».

«Виртуальная прогулка» также доступна по прямой ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ней можно с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет.

В настоящее время гости и жители Самарской области могут больше узнать об истории, культуре и природе региона с помощью четырех интерактивных гидов МТС: «Виртуальных прогулок» по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводителя «Место силы. Самарская Лука».