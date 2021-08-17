Ресторан на обновленной вертолетной площадке в Самаре выставили на продажу

Обновленную вертолетку открыли этим летом. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Ресторан вертолетной площадке в Самаре выставили на продажу на одном из сайтов объявлений за 80 млн рублей.

Продают два здания на собственных земельных участках. Как отмечается в объявлении, «объекты находятся на живописном берегу реки Волга, с обзорным панорамным видом на Жигулевские горы и Волжские просторы, одном из самых любимых мест отдыха горожан и гостей города». Среди преимуществ указывается развитая инфраструктура вокруг и наличие подключенных коммуникаций.

Ранее в Самаре открыли обновленную вертолетную площадку. После открытия площадка стала популярным местом отдыха горожан. Там оборудовали пешеходные зоны и смотровые площадки, сделали детские зоны и места отдыха.