В Самаре перекроют дорогу из-за строительства эстакады на Ново-Садовой

В Самаре около "Современника" перекроют движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекроют движения из-за строительства эстакады на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Об этом сообщают в региональном минтрансе.

В среду, 18 августа, закроют движение по направлению "в город" на Ново-Садовой на участке от Советской Армии до дома №174 по Ново-Садовой. Проехать можно будет по дублеру четной стороны.

В Самаре строят новую масштабную транспортную развязку около "Современника". Ожидается, что после завершения строительства в 2023 году значительно увеличится пропускная способность Ново-Садовой.

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