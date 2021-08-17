В Самаре нашли обломки катера и двух погибших мужчин после столкновения катера и теплохода на Волге

Тела двух погибших и катер нашли напротив спуска Льва Толстого. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самаре нашли тела двух пропавших без вести и обломки катера после столкновения на Волге 14 августа 2021 года. Об этом «КП-Самара» сообщил самарский видеоблогер Евгений Щекин, который участвовал в спасательной операции.

- Тела погибших и катер извлекли из воды напротив спуска Льва Толстого. Личности устанавливаются, - рассказал журналисту «КП-Самара» Евгений Щекин.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту столкновения катера и баржи на Волге в Рождественной Воложке. В результате происшествия катер и четверо мужчин, которые в это время находились на борту, пропали под водой. Несколько дней водолазы проводят осмотр акватории в месте столкновения и по течению.

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