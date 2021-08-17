Глава Сызрани Николай Лядин уходит в отставку

Николай Лядин заявил, что покидает пост главы Сызрани

Николай Лядин покинул пост главы Сызрани. Он этом он сам заявил в видеоинтервью, размещенном в официальной группе городской администрации в соцсетях

- Я принял такое решение и обратился к депутатам городской думы города Сызрани поддержать мое решение по собственному желанию о досрочном сложении полномочий главы городского округа Сызрань, - сказал Лядин.

Городскую администрацию Лядин возглавлял с 2013 года. До этого работал на Сызранском НПЗ, где начал трудовую деятельность в 1992 году, а в 1999 году стал там генеральным директором. С 2008 по 2013 годы был депутатом сызранской городской думы.

Исполняющим обязанности главы Сызрани стал Анатолий Лукиенко, который до этого был первым заместителем Лядина.

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