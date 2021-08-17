Дмитрий Азаров передал в школы Самарской области ключи от новых автобусов

Новая техника поможет ребятам сразу из нескольких районов региона Фото: Предоставлено "Комсомолке"

17 августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от новых школьных автобусов руководителям местных образовательных учреждений. Техника, оснащенная тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС, поступит в школы Кинель-Черасского, Сергиевског, Челно-Вершинского, Похвистневского и Алексеевского муниципальных районов.

На новых автобусах еще больше ребят смогут комфортно добираться до места учебы, на олимпиады и различные областные соревнования. Работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению главы региона с 2018 года. За 3 года за счет средств областного и федерального бюджетов куплено 245 автобусов.

- До конца года получим еще 70, итого – 315 новых автобусов, которые полностью обеспечат нормативное состояние парка школьных перевозок, - уверен Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что в рамках подготовки к новому учебному году власти еще раз проверят все системы безопасности школ, их готовность к приему учеников. Также он не сомневается, что хорошим подспорьем будет помощь, которая по решению президента оказана семьям - выплаты в размере 10 тысяч рублей. Эту же сумму получат и семьи студентов, которые поступили в самарские вузы и ссузы.

Повышение качества и доступности образования - важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе главы региона. С 2019 года в губернии открылись 7 школ и 31 детский сад, еще 2 школы и 10 детсадов открываются в этом году.

Активно открывают образовательные центры и, конечно, пополняется автопарк. Водители школьных автобусов довольны и уверены, что на новой технике качество поездки будет очень хорошим.