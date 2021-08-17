274 млн рублей заработали нелегальные мигранты на поставках героина в Россию

Фатхиддин - миллионер из трущоб нашего времени Фото: Соцсети

В Самарской области продолжается расследование масштабного уголовного дела о преступном сообществе, которое в России организовали мигранты. Большинство в нашу страну приехали из Таджикистана и проживали здесь незаконно. Другие, чтобы создать видимость официального пребывания и даже работы – таксовали, тем более, что это стало отличным прикрытием для перевозки наркотиков.

11 подозреваемых в Тольятти, Сызрани, Москве и Подмосковье задержали еще весной, они арестованы, хотя, по данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, их главарь остается на свободе. Его имени никто не знал, потому что все указания он давал исключительно через мессенджеры.

Мигрантов подозревают в 82 эпизодах сбыта героина в России, об объемах «запрещенки», которая перевозилась и продавалась при помощи их силами, остается только догадываться.

Недавно полицейские закончили подсчитывать «обороточку» от наркоторговли – она превысила 274 млн рублей.

- В августе возбуждено еще одно уголовное дело, - говорят собственные источники «Комсомолки». – На сей раз по ст. 174.1УК РФ «Отмывание денег».

Финансовыми операциями, предположительно, занимались Исмоил К. и Фатхиддин Ш. – оба многодетные отцы и примерные семьянины без регистрации на территории России, но с квартирами в Москве.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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Сейчас известно о 82 эпизодах сбыта и 5 структурных подразделениях, но имена двух главарей пока покрыты тайной (подробности)