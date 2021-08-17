В Самарской области запустили производство пазлов, которые будут продавать по всему миру

Пазлы будут продавать по всему миру Фото: Предоставлено "Комсомолке"

16 августа министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил индустриальный парк "Преображенка". Он осмотрел площадку, выделенную для второй очереди промпарка, и познакомился с производствами, которые тут будут налажены. В частности, речь идет о массовом производстве пазлов. - Первая очередь парка уже практически вся занята. Сейчас мы создаем дополнительную площадку, к 150 гектарам индустриального парка добавится еще одна площадка на 250 гектаров, - заявил Богданов.

В "Преображенке" сейчас работает 39 организаций. Создано почти 5 тысяч рабочих мест. К концу года их может стать больше еще на 1500.

Глава минэконом развития на первой "Преображенке" дал старт массовому производство по созданию пазлов ООО "ВЭЛТ". Компания выпускает более 90 наименований иновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, а также различные декоративные изделия. Владелец предприятия Даниил Рахмаков рассказал, что продукция поставляется в 101 страну мира: США, Канаду, страны Западной Европы и Ближнего Востока, Японии, Австралии. Новое предприятие способно увеличить показатели и рабочие места. Пазлы из Самарской области могут занять 35 % общемирового рынка деревянных пазлов.

Помещения под будущую аренду возводит ООО "Самаратрансавто-2000". Резидент уже приступил к строительству 13-го корпуса. Как отметил Богданов, площадки будут развиваться и заполняться новыми известными на рынке инвесторами.