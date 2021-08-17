В Самаре женщина зарезала кухонным ножом своего возлюбленного

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 12 августа 2021 года местная жительница убила своего сожителя, вонзив в его грудь кухонный нож. Трагедия произошла в одной из квартир в Промышленном районе города.

- По версии следствия, во время распития алкогольных напитков пара поссорилась. 31-летняя женщина нанесла своему 35-летнему сожителю смертельное ножевое ранение в грудь, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов, при оперативном сопровождении ГУ МВД по Самарской области, устанавливают все обстоятельства происшествия.