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Происшествия17 августа 2021 16:04

В Самаре женщина зарезала кухонным ножом своего возлюбленного

Кровавая драма разыгралась в одной из квартир в Промышленном районе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 12 августа 2021 года местная жительница убила своего сожителя, вонзив в его грудь кухонный нож. Трагедия произошла в одной из квартир в Промышленном районе города.

- По версии следствия, во время распития алкогольных напитков пара поссорилась. 31-летняя женщина нанесла своему 35-летнему сожителю смертельное ножевое ранение в грудь, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов, при оперативном сопровождении ГУ МВД по Самарской области, устанавливают все обстоятельства происшествия.