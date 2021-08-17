Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 16:34

В Самаре сотрудник полиции отказался от взятки в 200 тысяч рублей

Подозреваемого в даче взятки задержали
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мошенник попытался откупиться от полицейской проверки

Мошенник попытался откупиться от полицейской проверки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 25-летнего молодого человека подозревают в даче взятки сотруднику полиции. Полицейский отказался от внушительного вознаграждения, а на местного жителя возбудили уголовное дело. Молодой человек хотел передать деньги полицейскому, чтобы тот не привлекал его к ответственности за мошенничество.

По версии следствия, мужчина, находясь в служебном кабинете сотрудника правоохранительных органов попытался дать полицейскому 70 тысяч рублей в качестве части взятки от общей суммы незаконного вознаграждения 200 тысяч рублей. Полицейский отказался от незаконного предложения , - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области задержали подозреваемого после передачи денег в рамках проведения оперативного мероприятия. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.