В Самаре с 18 по 23 августа 2021 года временно закроют движение по проспекту Карла Маркса

Движение будет ограничено между домами 195 и 201Б Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается работа по подготовке теплотрасс к новому отопительному сезону. Несколько улиц города временно перекрыто для движения транспорта. С 18 августа также будет временно ограничено движение по проспекту Карла Маркса.

- С 05:00 18 августа по 05:00 23 августа 2021 года временно будет ограничено движение транспорта по проспекту Карла Маркса на участке от дома №195 до №201Б, - сообщили в городской администрации.

Чиновники просят с пониманием относиться в временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, посмотреть места проведения работ в режиме онлайн можно на интерактивной карте города.