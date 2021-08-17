В Самаре с 18 по 23 августа 2021 года временно закроют движение по проспекту Карла Маркса

Движение будет ограничено между домами 195 и 201Б
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре продолжается работа по подготовке теплотрасс к новому отопительному сезону. Несколько улиц города временно перекрыто для движения транспорта. С 18 августа также будет временно ограничено движение по проспекту Карла Маркса.
- С 05:00 18 августа по 05:00 23 августа 2021 года временно будет ограничено движение транспорта по проспекту Карла Маркса на участке от дома №195 до №201Б, - сообщили в городской администрации.
Чиновники просят с пониманием относиться в временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, посмотреть места проведения работ в режиме онлайн можно на интерактивной карте города.