Спасатели рассказали, как искали пропавших без вести после столкновения катера и теплохода на Волге

Троих погибших и обломки катера нашли спустя три дня после ЧП. Фото: ПСС Самарской области

В Самаре в субботу, 14 августа 2021 года, на акватории реки Волга в Рождественской Воложке произошло столкновение катера и теплохода. На борту маломерного судна находились четверо мужчин, после столкновения они вместе с судном пошли на дно. Поиски пропавших без вести проводились в течение трех дней.

- Было обследовано более 30 тысяч квадратных метров дна в районе происшествия. Поиски проводились на глубине от 9 до 13 метров, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

По словам спасателей, отрабатывались три версии, где могли находиться тела пропавших и обломки катера. Во время водолазных поисков на трех разных локациях, инспекторы ГИМС МЧС по Самарской области обеспечивали безопасность проведения работ, оградив территорию поисков от движения судов.

В результате, 17 августа 2021 года, водолазы обнаружили затонувший катер ниже по течению на значительном расстоянии от места ЧП. Внутри маломерного судна находились тела трех пропавших – предположительно Павла Юдина, Дмитрия Ашаева и Евгения Савинова, которому принадлежал катер. Тело четвертого пассажира до сих пор не найдено.