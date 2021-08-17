Самарцы с прививкой «Спутник Лайт» могут выиграть телевизор, ноутбук или смартфон

В Самаре стартовал второй этап розыгрыша призов среди вакцинированных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается акция с разыгрыванием призов «Самара, я привит!». Цель акции – мотивировать самарцев на прохождение вакцинации от коронавируса. Раньше в акции могли принять участие граждане, сделавшие оба компонента прививки от коронавируса, сейчас же к счастливым обладателям призов могут присоединиться и те, кто вакцинировался однокомпонентной вакциной «Спутник лайт».

- Принять участие в акции «Самара, я привит!» могут жители Самары, которые сделали однокомпонентную вакцину в период с 26 июля 2021 года по 31 августа 2021 года, - сообщили в администрации Самары.

Участники акции, которые сделали прививку и зарегистрировались на сайте самара-я-привит.рф, могут выиграть телевизор, ноутбук, смартфоны или билеты в театры или музеи. Кроме того, подарки для участников предоставили в СберЗдоровье и СберАптека. Победителей второго этапа акции определят уже 1 сентября 2021 года.

Напомним, первый этап акции состоялся с 1 п 25 июля 2021 года. В розыгрыше призов приняли участие более 9,5 тысяч самарцев.