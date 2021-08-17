Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 20:43

Россельхознадзор Самарской области уничтожил более 130 кг небезопасного мяса и колбасы

Нарушения были выявлены на одном из рынков Самары
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У продавца не было ветеринарных документов на мясную продукцию

У продавца не было ветеринарных документов на мясную продукцию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ветеринарного надзора управления Россельхознадзора Самарской области выявили нарушения в реализации мясной продукции на одном из городских рынков. Владелец торговой точки реализовывал мясо и колбасные изделия без ветеринарных сопроводительных документов.

Не безопасное мясо было обнаружено у индивидуального предпринимателя, который имеет точку в торговом ряду «Яблонька» на улице Георгия Димитрова в Самаре. Инспекторы установили, что у продавца отсутствовали сопроводительные документы на мясную продукцию, а также были нарушены условия хранения более 50 кг баранины и говядины.

Инспекторы Россельхознадзора выдали предпринимателю предписание с требованием уничтожить продукцию с нарушениями, что в последствии было выполнено – мясо и колбасы были утилизированы в присутствии представителей власти.