Россельхознадзор Самарской области уничтожил более 130 кг небезопасного мяса и колбасы

У продавца не было ветеринарных документов на мясную продукцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ветеринарного надзора управления Россельхознадзора Самарской области выявили нарушения в реализации мясной продукции на одном из городских рынков. Владелец торговой точки реализовывал мясо и колбасные изделия без ветеринарных сопроводительных документов.

Не безопасное мясо было обнаружено у индивидуального предпринимателя, который имеет точку в торговом ряду «Яблонька» на улице Георгия Димитрова в Самаре. Инспекторы установили, что у продавца отсутствовали сопроводительные документы на мясную продукцию, а также были нарушены условия хранения более 50 кг баранины и говядины.

Инспекторы Россельхознадзора выдали предпринимателю предписание с требованием уничтожить продукцию с нарушениями, что в последствии было выполнено – мясо и колбасы были утилизированы в присутствии представителей власти.