Самарцы на работе стали реже обниматься

Самарцы поменяли свои привычки на работе в пандемию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы во время пандемии стараются исключать физические контакты на работы, выяснили во время исследования на сайте hh.ru.

Среди опрошенных жителей региона 9% перестали пожимать руки коллегам, 7% стали отказываться от очных деловых встреч, а 2% рассказали, что стали реже обниматься. Также самарцы отмечали, что стали чаще мыть руки и регулярно интересоваться о здоровье коллег.

Реже остальных пожимать руки коллегам стали строители, работники производств и юристы, а обниматься реже стали банковские служащие.