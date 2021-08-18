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Происшествия18 августа 2021 8:57

В Жигулевске задержали парня, который намеревался сбывать в городе наркотики

Дома у молодого человека нашли наркотики, сейчас он арестован
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Полицейские в Жигулевске задержали парня, который намеревался продавать там наркотики

Полицейские в Жигулевске задержали парня, который намеревался продавать там наркотики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске арестовали 22-летнего парня, которого подозревают в попытке сбыта в городе наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Парня задержали на улице Парковой. Полицейские остановили автомобиль, в котором он находился на заднем сиденье. Увидев полицейских, молодой человек пытался скрыться, но ему это не удалось.

В машине обнаружили метилэфедрон общей массой 9,085 грамм и мефедрон общей массой 4,81 грамм. Правоохранители считают, что парень намеревался сбывать наркотик на территории города.

По месту жительства парня полицейские нашли 40,26 грамм марихуаны, а также оборудование для взвешивания и фасовки наркотиков. Молодой человек рассказал, что обнаруженные дома наркотики хранил для себя.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, парень арестован.