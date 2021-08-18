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Общество18 августа 2021 9:38

В Самаре нашли несанкционированную свалку

Сейчас выясняется, почему образовалась свалка, а отходы не вывозились
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре нашли несанкционированную свалку

В Самаре нашли несанкционированную свалку

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Самарской области начала проверку после обращения о захламлении береговой линии и акватории в поселке Южный в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Проверка проходила совестно с природоохранной прокуратурой, росприроднадзором и районной администрацией. В результате на территории садового товарищества "Сокол" нашли несанкционированное скопление отходов.

По итогам проверки ответственные лица будут отвечать, почему на месте появилась свалка, по каким причинам это было допущено, а отходы не вывозились. Ситуация в прокуратуре взяли на контроль.