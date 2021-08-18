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Здоровье18 августа 2021 10:22

Самарцам рассказали, какие симптомы вызывает нынешний штамм коронавируса

Новый штамм «дельта» быстрее вызывает симптомы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вакцинация является наиболее действенным способом защиты от коронавируса

Вакцинация является наиболее действенным способом защиты от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель информационного центра оперштаба Самарской области по борьбе с коронавирусом Николай Ренц рассказал о новом дельта-варианте инфекции.

Нынешний штамм вызывает симптомы через 3-4 день после заражения. Среди симптомов, которые могут быть - кашель, температура, головная боль, расстройство желудочно-кишечного тракта, ломота.

Ренц отмечает, что при подобных симптомах необходимо как можно скорее обращаться к врачу, чтобы успеть получить лечение и избежать серьезных последствий.

По словам Ренца, наиболее действенной мерой защиты от коронавируса является вакцинация. При этом по-прежнему ходит масса слухов о якобы пагубных последствиях прививки. На это Ренц ответил, что в Самарской области первым компонентом привито почти 1 млн человек, при этом ни у кого не было тяжелых последствий.