Самарцам рассказали, какие симптомы вызывает нынешний штамм коронавируса

Вакцинация является наиболее действенным способом защиты от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель информационного центра оперштаба Самарской области по борьбе с коронавирусом Николай Ренц рассказал о новом дельта-варианте инфекции.

Нынешний штамм вызывает симптомы через 3-4 день после заражения. Среди симптомов, которые могут быть - кашель, температура, головная боль, расстройство желудочно-кишечного тракта, ломота.

Ренц отмечает, что при подобных симптомах необходимо как можно скорее обращаться к врачу, чтобы успеть получить лечение и избежать серьезных последствий.

По словам Ренца, наиболее действенной мерой защиты от коронавируса является вакцинация. При этом по-прежнему ходит масса слухов о якобы пагубных последствиях прививки. На это Ренц ответил, что в Самарской области первым компонентом привито почти 1 млн человек, при этом ни у кого не было тяжелых последствий.