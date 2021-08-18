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Общество18 августа 2021 10:54

Сызранец обстрелял траволатор из травматического пистолета в торговом центре

Он купил травматическое оружие для самообороны и пьяным устроил стрельбу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Сызрани полицейские задержали молодого мужчину, который из травматического пистолета стрелял в торговом центре

В Сызрани полицейские задержали молодого мужчину, который из травматического пистолета стрелял в торговом центре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить 31-летнего молодого мужчину, который в торговом центре обстрелял из травматического пистолета траволатор. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, он купил травматическое оружие для самообороны, а затем в пьяном виде отправился в торговый центр, где начал стрельбу. В отношении него составили административный протокол, а также выяснили, что ранее мужчина был фигурантом преступления с кражей денег с банковской карты.

Он похитил у знакомого банковскую карту и потратил с нее 3 750 рублей, сделав покупки в нескольких магазинах.

В отношении сызранца возбудили уголовные дела по факту кражи и хулиганства. Дела переданы для рассмотрения в суд.