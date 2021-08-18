В Самарской области тольяттинцы реже остальных прививаются от коронавируса

В Самарской области прививки сделали почти 1 млн человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области тольяттинцы реже остальных жителей региона прививаются от коронавируса. Об этом рассказал руководитель информационного центра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц.

Сейчас в области первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек. В областной столице привито порядка 64% населения, а в Тольятти – 50%, что является наихудшим показателем в регионе. При этом, именно в Тольятти и Самаре ежедневно находят больше всего заразившихся.

Чаще остальных вакцинируются сельские жители, в некоторых районах прививки сделали почти 90% жителей.

- Жители сельских районов значительно более сознательны и грамотны по отношению к собственному здоровью, - отметил Ренц.