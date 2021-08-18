В Самарской области установлено 4 новых температурных рекорда

В Самарской области пока очень жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 17 августа температура воздуха достигла аномальных значений в Челно-Вершинах, Клявлине, Кинель-Черкассах и в Авангарде. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В 1971 году в Кинель-Черкассах зафиксировали максимальное значение на столбике термометра в 37 °C. В этом году температура превысила прошлый рекорд на 0,7 °C.

По статистике, чуть менее жарким оказался день в поселке Авангард, там температура достигла 36,9 °C - побит рекорд лета 2014 года.

17 августа в Челно-Вершинах температура превысила максимальное значение с 1992 года. Прошлый показатель достигал +32,8 градусов, вчера воздух прогрелся до +34,7 °C.

Четвертое место в рейтинге жарких дней занимает Клявлино. Там побит рекорд 50-летней давности, температура превысила прошлые показатели на 1 °C. Температура на столбике термометра достигла +34,1 °C.

По данным синоптиков, в четверг и пятницу температура достигнет + 37 °C, осадков не ожидается.