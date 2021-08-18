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Здоровье18 августа 2021 11:51

В Самарской области 446 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 18 августа 2021

В регионе за сутки среди заразившихся умер 21 человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области за сутки 446 новых заразившихся

В Самарской области за сутки 446 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 18 августа, выявили 446 новых случаев заражения коронавирусом. По выздоровлению выписаны 200 человек. Такие данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 84 514 человек, из которых выздоровели 74 501.

За сутки в регионе 21 новый смертельный случай среди заразившихся, всего умерли 2 957 человек.

В целом по стране за сутки выявили 20 914 заразившихся в 85-ти регионах страны. За все время заболели порядка 6,6 млн человек.