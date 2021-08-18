В Самарской области за сутки 446 новых заразившихся
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в среду, 18 августа, выявили 446 новых случаев заражения коронавирусом. По выздоровлению выписаны 200 человек. Такие данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 84 514 человек, из которых выздоровели 74 501.
За сутки в регионе 21 новый смертельный случай среди заразившихся, всего умерли 2 957 человек.
В целом по стране за сутки выявили 20 914 заразившихся в 85-ти регионах страны. За все время заболели порядка 6,6 млн человек.