Николай Ренц не считает вакцинацию поводом для отмены ограничений в Самарской области

"Санитарный щит" призван повысить безопасность в стране Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Единая Россия" и правительство РФ разработали основные направления проекта"Санитарный щит". Инициатива по ее созданию войдет в народную программу партии.

Программа "Санитарный щит" должна строиться на современной медицинской инфраструктуре. О необходимости создания "щита" говорил во время послания президент России Владимир Путин. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, страна должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в кратчайшие сроки создать эффективную отечественную вакцину и массово ее производить. Кроме того, должен быть создан информационный ресурс, где граждане смогут получить всю необходимую информацию об эпидемиологической обстановке.

Активная вакцинация населения идет и сейчас. Но специалисты предупреждают, что не нужно все возлагать на нее. Глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц отметил, что некоторые странны с высоким процентом вакцинации не исключат, что им вновь придется вводить локдаун.

- Проведя вакцинацию, они решили снять все ограничения и возникли новые заражения, - отметил заслуженный врач РФ.

Ренц напомнил, что иммунизация части населения - не повод отмены ограничений и несоблюдения требований Роспотребнадзора. За здоровьем нужно следить всегда и важно, что могут появиться новые структуры, которые будут помогать это делать и держать граждан в курсе всех событий.