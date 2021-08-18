В Самаре число новых дольщиков за год выросло в 2,5 раза

Льготная ипотека привела к росту популярности "долевок" Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самаре за год количество новых договоров долевого участия выросло в 2,5 раза. Такие данные опубликовали аналитики ЦИАН.

Эксперты сравнили данные: если за первое полугодие 2020 года жители региона заключили 3918 договора на покупку «долевки», то за первые шесть месяцев 2021 года - 9910. Таким образом прирост составил +153%. По этому показателю Самарская область заняла седьмое место в стране, а по объему ввода жилья по РФ в первом полугодии 2021-го - 10 место.

При этом эксперты ЦИАН считают, что в ближайшее время спрос на жилье упадет.

- Благодаря субсидированию процентной ставки по льготной ипотеки во второй половине 2020 года отмечался существенный рост сделок на первичном рынке России . Это привело к росту разрыва между ценами на жилье и средними зарплатами, - отметил руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов. - С начала 2021 года ажиотажный спрос спал: многие уже купили квартиру, а цены на жилье выросли. Изменение условий по льготной ипотеке приведет к еще большему замедлению спроса во втором полугодии 2021 года