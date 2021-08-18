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Общество18 августа 2021 14:28

Самарские школьники предпочитают заниматься танцами и единоборствами

Родители готовы купить экипировки на 3 тысячи рублей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Родители готовы помочь детям в занятиях спортом и купить им экипировки

Родители готовы помочь детям в занятиях спортом и купить им экипировки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe выяснили, какие спортивные секции предпочитают самарские школьники.

Как выяснилось, в Самаре предпочитают плавание, танцы, бадминтон, баскетбол, различные единоборства и футбол.

Будущие первоклассники остальным видом спорта предпочитают баскетбол и детскую йогу, ученики начальных классов – гимнастику и бадминтон, в средней школе любят футбол, а в старших классах – хоккей.

Среди наиболее редких спортивных увлечений – конный спорт, фехтование, стрельба из лука и шахматы.

Родители готовы поддерживать детей и приобретать им инвентарь, но лишь в рамках 3 тысяч рублей. Такой лимит установили 42% опрошенных по стране. А 8% и вовсе заявили, что и использующийся с прошлого года инвентарь еще послужит, новый покупать не обязательно.