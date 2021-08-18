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Общество18 августа 2021 14:59

Экс-инспектора ДПС заподозрили в новом преступлении

Следствие считает, что он мог отпустить пьяного водителя
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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По версии следствия, полицейского "купили" за 45 тысяч рублей

По версии следствия, полицейского "купили" за 45 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений Николаевич в милиции-полиции Самарской области прослужил почти 25 лет, последний год – в ДПС. Осенью 2020 года его задержали по подозрению в получении взятки, со службы уволили, возбудили на него уголовное дело.

Этим летом в нем появился новый эпизод – и опять коррупционный.

- По нашим данным, в августе прошлого года в селе Малая Царевщина он остановил пьяного водителя, но вместо того, чтобы отправить его на медосвидетельствование, взял от него 45 тысяч рублей и отпустил нарушителя на все четыре стороны, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Теперь Евгению Николаевичу грозит новый эпизод уголовного дела. При этом, как ни странно, он остается на свободе. Согласно сведениям тех же источников, мера пресечения бывшему ДПСнику не избиралась.