Экс-инспектора ДПС заподозрили в новом преступлении

По версии следствия, полицейского "купили" за 45 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений Николаевич в милиции-полиции Самарской области прослужил почти 25 лет, последний год – в ДПС. Осенью 2020 года его задержали по подозрению в получении взятки, со службы уволили, возбудили на него уголовное дело.

Этим летом в нем появился новый эпизод – и опять коррупционный.

- По нашим данным, в августе прошлого года в селе Малая Царевщина он остановил пьяного водителя, но вместо того, чтобы отправить его на медосвидетельствование, взял от него 45 тысяч рублей и отпустил нарушителя на все четыре стороны, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Теперь Евгению Николаевичу грозит новый эпизод уголовного дела. При этом, как ни странно, он остается на свободе. Согласно сведениям тех же источников, мера пресечения бывшему ДПСнику не избиралась.