Более 200 жителей региона узнали свой ВИЧ-статус. А знаете ли вы свой?

Пройти тестирование анонимно и бесплатно можно во всех отделениях областного СПИД-центра.

16-17 августа в нашем регионе проходила Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Два дня жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могли пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ в мобильных пунктах. Цель акции - не только мотивировать жителей пройти тестирование и помочь им узнать свой ВИЧ-статус, но и еще раз напомнить людям о проблемах ВИЧ/СПИДа, а также способствовать снижению дискриминации ВИЧ-положительных жителей.

Благодаря акции более 200 жителей региона узнали свой ВИЧ-статус. На тестирование уходило всего 15 минут, сдать тест мог любой желающий. Участники также моги получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ и СПИДа. Каждому, кто прошел тестирование, еще раз напомнили достоверную информацию о путях передачи опасного вируса, действенных мерах защиты и предложили оценить свои риски заражения ВИЧ-инфекцией.

Как отметила главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» Оксана Чернова, сейчас основной путь передачи ВИЧ-инфекции - половой, он составляет более 80%.

- Использование презерватива при половых контактах - это то необходимое средство, которое позволит сохранить здоровье и защитит от заражения ВИЧ-инфекцией, - напомнила Оксана Чернова и добавила, что люди все чаще обследуются на ВИЧ по личной инициативе. - Молодежь более информирована о ВИЧ и СПИДе. Мы видим снижение заболеваемости в возрастной группе до 25 лет. Сейчас ВИЧ-инфекция чаще выявляется среди людей старше 35 лет.

Специалисты напоминают, что только раннее диагностирование позволяет пациентам с ВИЧ сохранить качество жизни, а современная АРВ-терапия может помочь держать ВИЧ под контролем и продолжать жить полноценной жизнью.

Пройти тестирование анонимно и бесплатно можно во всех отделениях областного СПИД-центра в любое удобное время. Адреса можно уточнить на сайте - samaraspidcenter.ru.