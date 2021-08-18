Росздравнадзор Самарской области проведет проверку по факту смерти мужчины с туберкулезом позвоночника

После публикации истории, действиями врачей заинтересовались в Росздравнадзоре. Фото: Инга Пеннер

Росздравнадзор по Самарской области проведет проверку по факту смерти пациента с туберкулезом позвоночника. Специалисты организовали проверку качества и своевременных действий медиков скорой помощи, которые по сообщениям СМИ, отказались везти пациента в больницу.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что 37-летний мужчина несколько лет страдал от туберкулеза позвоночника. Палочка Коха уничтожила почти все позвонки мужчины, и из 34 у него осталось всего 5. Летом того года у самарца случился приступ, который стал смертельным. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи не смогли ничем помочь пациенту и не забрали его в больницу, а позже мужчина скончался.

Данной историей после нашей публикации заинтересовались в территориальном органе Росздравнадзора. Эксперты будут разбираться в происшествии и оценят насколько профессиональными были действия сотрудников медицинской организации.