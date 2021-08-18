В Тольятти в Волге нашли мертвую тушу огромного сома

В Самарской области продолжает гибнуть рыба Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области в Куйбышевском водохранилище под Тольятти местные жители обнаружили необычную большую рыбу. Как пишут в комментариях бывалые рыбаки, это сом. Однако многих смутило не только то, что рыба плавает брюхом к верху, но и необычные пятна на чешуе.

Ранее в Самарской области уже наблюдалось множество мертвой рыбы на берегу Волги. Директор автономной некоммерческой организации «Чистые водоемы» Денис Стукалов объяснил данное явление тем, что в воде преобладает высокое содержание азота и фосфора.

Некоторые же утверждают, что массовая гибель рыбы в Волге могла произойти из-за аномальной жары. В связи с устоявшейся высокой температурой воздуха, вода в реках нагрелась, а, следовательно, раньше зацвела. От этого кислорода для рыб стало меньше, поэтому особи не справились с данным явлением.