Болельщики смогут посетить футбольный матч «Крылья Советов» - «Сочи» только при наличии коронавирусного сертификата с QR-кодом

Посетить игру фанаты смогут только на зону COVID free. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» 21 августа в 21:00 состоится матч 5-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Посетить игру фанаты смогут только на зону COVID free.

Так, на игру допускаются болельщики с QR-кодом (сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании), которые имеют абонемент на сезон 2021/22. Также действовать будут ранее приобретенные билеты на матч с «Ахматом» или купленные через сервис ПРЕМЬЕР PASS билеты на игру с «Сочи».

На входе на стадион болельщики должны будут предъявить сертификат, паспорт, абонемент или билет. Такие меры необходимы в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Кроме того, зрители должны соблюдать социальную дистанцию и быть в защитных масках.