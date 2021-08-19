В Самаре из-за строительства эстакады на Ново-Садовой автобусы №35 пустили в объезд с 18 августа

На Ново-Садовой "кипит" работа по строительству эстакады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители «СамараАвтоГаз» сообщили о временных изменениях в маршрутах автобуса №35. 18 августа 2021 года общественный транспорт пустили в объезд из-за строительства двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии.

- Объезд автобусов №35 будет осуществляться по Советской Армии, дублеру Ново-Садовой, Потапова, дублеру Ново-Садовой, Советской Армии и далее по маршруту в сторону Дома Молодежи. В обратном направлении автобусы будут курсировать по дублеру Ново-Садовой, заправка «Башнефть» с левым поворотом на Ново-Садовую, по Советской Армии и далее по своему маршруту в сторону НФС, - сообщил перевозчик.

На месте ограничения движения сотрудники ГИБДД регулируют движение. Напомним, с 18 августа 2021 года было перекрыто движение по основному ходу Ново-Садовой от Советской Армии до Ново-Садовой, 174 в направлении «в город». Поток транспорта был пущен по дублеру на четной стороне.