В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику 500 тысяч рублей за решение «проблем» дочери

Пенсионерка отдала деньги, а потом поняла, что ее обманули Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пенсионерка попалась на уловку мошенников и отдала им все свои сбережения. 83-летней жительнице Тольятти позвонили и сообщили, что её дочь попала в серьезное ДТП.

- Злоумышленник представился сотрудником полиции и потребовал от пенсионерки передать ему полмиллиона рублей «за решение проблем» с ДТП, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина добровольно отдала свои сбережения мужчине, который приехал к ней домой. Пенсионерка практически сразу поняла, что ее обманули. Она позвонила родственникам, а после этого обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются личности преступников.